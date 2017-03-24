高市大樹區姑山里等4里 遭偷放有毒廢棄鐵桶
高市大樹區姑山里等四里發現遭不肖業者偷放有毒廢棄鐵桶在山溝內，里長表示一個月前向清潔隊反映沒下文，24日由市議員林芳如陪同下，要求環保局盡速清除；環保局表示，將盡快全面清除廢棄鐵桶，並將不肖業者查緝到案。
大樹區姑山里、龍目里、三和里及小坪里陸續被居民發現，山溝內遭不肖業者半夜偷棄置疑有毒廢棄鐵桶，總計數量高達62桶，姑山里長賴志文說，已向區公所、清潔隊通報，也向市府1999專線反映，環保局雖派人稽查採樣，但無下文。
里長們今天在高市議員林芳如陪同下，召開記者會，高喊「汙染、趕出去」，里長指出，廢鐵桶中有幾個桶外印製「勵達興」字樣，其中一只已經破裂，廢油氣味溢散，不少居民聞後覺得胸悶作噁，對不肖業者濫丟廢棄物，痛斥沒良心。
市議員林芳如說，親自到現場會勘發現鐵桶臭味溢散，令人作噁，返家後舌頭出現異狀，認為應是有毒廢棄物，而山區無尾溝是水源頭，一旦下雨，廢棄物隨雨水滲入地底或流入高屏溪，受害的是所有大高雄居民健康，要求環保局等主管機關儘速清理。
環保局專門委員郭景聖說，環保局昨天已將16桶廢棄鐵桶移除，近日將陸續全面清除完畢，初步研判桶內裝置是廢油泥，2周前已採樣檢測，下周結果就出爐，對於不肖業者將全力查緝到案，一旦觸犯廢棄物清理法，將被判5年以下徒刑、併科1500萬元罰金。
(中時)
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