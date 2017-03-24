節能減碳愛地球 澎湖明響應關燈1小時

澎湖縣政府配合荒野保護協會在3月25日晚間8時30分至9時30分止，共同響應關燈1小時活動，邀請所有民眾關上非必要性的照明(如廣告燈、戶外照明燈等)，共同停止排碳3,600秒，關愛地球宣誓節能減碳，以喚起民眾重視全球暖化及氣候變遷的影響，共同為減少溫室氣體而努力。

鑑於全球環境急遽變遷，世界自然基金會（WWF）於2007年起發起「Earth Hour地球一小時」活動，藉由關燈一小時行動，呼籲人們必須重視此一事實，共同為減少溫室氣體而努力；而荒野保護協會於2010年起與該基金會合作，加入響應行列，藉由活動推動減少能源消耗，並提升民眾對氣候變遷的認知。

本年度熄燈一小時活動，將於3月25日（六）晚間8時30分至9時30分進行，屆時請關閉所屬建築物裝飾燈光或非主要照明設備1小時，亦歡迎參與「30天節能大挑戰」。

環保局表示，3月25日晚上8點半活動當天建議民眾可以採取下列作法齊響應：1.關閉室內外不必要的電器，走到戶外享受無碳排放的夜晚。2.申請荒野保護協會「節能綠活圖」推廣課程，與家人社區一起學習節能小撇步！3.主動發起呼應Earth Hour精神的祈福或響應活動。

(中時)