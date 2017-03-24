一例一休業者座談 觀光業者提3訴求盼訂專法

南投縣政府今天召開一例一休第3場次的座談會。(沈揮勝攝)

因應勞動基準法修正公告一例一休政策所引發的爭議，南投縣政府24日上午舉辦第3場次的座談會，邀請縣內觀光產業、餐飲業者及勞方代表約30多人參加表達意見，整合業界意見後將向中央反應修法。

會中，縣長林明溱整合各方意見後，提出觀光相關服務業，每周休例假日及加班規定更具彈性不要強制規定及統一加班費，以及建請中央增加勞資協商空間等3大主張，獲在場業者和勞方代表支持。

林明溱表示，一例一休政策爭議不休，最近幾個月常接到勞資雙方訴苦，反映一例一休政策衝擊觀光業，影響服務品質，所以特別邀集各界代表舉辦3場次的座談會，除由社會及勞動處說明最新修正的勞基法規定及執行細則外，主要是聽取各界意見，由縣府統整後再一起向中央反映建議修法，符合基層民眾的需求。

會中出席的旅館業、餐飲業及觀光遊憩業者代表發言都相當踴躍，妖怪村村長兼任南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎表示，過去觀光產業的排班和休假管理相當有彈性，勞資雙方也一直都配合良好，一例一休的政策施行後，觀光業哀鴻遍野，不僅造成經營困難，勞工也大表不滿。

人力安排缺乏彈性，服務被迫犧牲，勞工休例假變成沒有彈性，不能累積長假自行利用，還導致人資部門必須時時查核員工是否正常休假，上下班打卡是否正常合理，以免因疏忽被稽核到，無辜受罰。

尤其修法後加班費的計算方式相當複雜，不同假別和不同加班時段就有不同的計算方式，讓業者很困擾，希望能朝彈性工時方式處理。希望政府能聽到業者和業內勞工心聲，參考美國等先進國家作法，訂定符合觀光服務業產業型態的專法，放寬並尊重勞資協商的空間，讓觀光服務業能更健全、更蓬勃發展。

林明溱聽取各方意見後，就觀光產業提出3大建議方案，第一是修正放寬加班時數的規定，採總時數管制方式，以利人力配置，加班費的計算方式，盡量單純一致化，建議將平日及休息日加班的費用統一訂為1.5倍。

第二則是以總休例假日數計算方式，不要強制規定限制，讓勞工可自由調配例假與休息日，讓勞工可以在淡季排休長假，在旺季時可以滿足人力需求；第三增加勞資協商空間，讓勞資雙方自行協商合宜的休例假及加班方案，讓勞資及消費者都能三贏。

這3項建議，也獲得在場大多數業者和勞方代表的認同與支持，縣府也將依此向中央建議修法。

(中時)