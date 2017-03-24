釋放埃及前總統敏感時刻 開羅不明爆炸1死3傷

埃及前總統穆巴拉克去年拍攝照片，已非常蒼老，形容憔悴。（圖／美聯社）

今年3月初，法院宣判穆巴拉克2011年鎮壓示威者案無罪。圖為3月2日穆巴拉克在戒護下由瑪迪軍醫院以救護車將他載至埃及上訴法院聆判。（圖／美聯社）

正值被監禁長達6年的埃及前總統穆巴拉克(Hosni Mubarak )獲釋之際，埃及首都開羅市郊發生一起意圖不明的爆炸案，造成1死3傷。目前沒有任何組織聲稱犯案，除死傷人數之外，警方亦未透露爆炸案其他訊息。

今天是埃及前總統穆巴拉克離開瑪迪軍醫院(Maadi Military Hospital)的日子，他在2011年「阿拉伯之春」大規模反政府示威中，涉嫌下令鎮壓示威者後，遭軍方逼迫下台，翌年曾被判處終身監禁後提出上訴。2012年已高齡84歲的穆巴拉克傳出腦中風病危，轉入瑪迪軍醫院治療至今。穆巴拉克一生中曾躲過10次暗殺，其私生活被列為最高機密，健康狀況一直都是埃及禁忌話題。

2013年埃及法庭下令釋放穆巴拉克，但有關其受賄與貪污案的審理程序不斷拖延。2014年開羅法院判決穆巴拉克謀殺示威者以及受賄罪名不成立，但此前一項貪污案中被判3年仍需服刑，並訂於今日獲釋。

英國《獨立報》報導說，目前開羅安全人員還未查明爆炸案的相關細節，亦無組織聲稱犯案。

(中時電子報)