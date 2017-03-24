釋放埃及前總統敏感時刻 開羅不明爆炸1死3傷
正值被監禁長達6年的埃及前總統穆巴拉克(Hosni Mubarak )獲釋之際，埃及首都開羅市郊發生一起意圖不明的爆炸案，造成1死3傷。目前沒有任何組織聲稱犯案，除死傷人數之外，警方亦未透露爆炸案其他訊息。
今天是埃及前總統穆巴拉克離開瑪迪軍醫院(Maadi Military Hospital)的日子，他在2011年「阿拉伯之春」大規模反政府示威中，涉嫌下令鎮壓示威者後，遭軍方逼迫下台，翌年曾被判處終身監禁後提出上訴。2012年已高齡84歲的穆巴拉克傳出腦中風病危，轉入瑪迪軍醫院治療至今。穆巴拉克一生中曾躲過10次暗殺，其私生活被列為最高機密，健康狀況一直都是埃及禁忌話題。
2013年埃及法庭下令釋放穆巴拉克，但有關其受賄與貪污案的審理程序不斷拖延。2014年開羅法院判決穆巴拉克謀殺示威者以及受賄罪名不成立，但此前一項貪污案中被判3年仍需服刑，並訂於今日獲釋。
英國《獨立報》報導說，目前開羅安全人員還未查明爆炸案的相關細節，亦無組織聲稱犯案。
(中時電子報)
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