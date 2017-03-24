包機看幸福南極光 旅客：真的好棒

我要評比

南半球首架包機帶旅客賞極光，他們搭乘8小時飛機，自紐西蘭來回一趟南極圈，在機上看到窗外絕美南極光，奇幻綠光迅速移動有如河流，讓旅客不禁直呼真是太棒了。

美聯社及英國廣播公司（BBC）報導，這架飛機昨晚自紐西蘭南島丹尼丁（Dunedin）起飛，飛往南極圈附近，帶著滿心期待的旅客從高空近距離看南極光。

想出此構想的紐西蘭奧塔戈博物館（Otago Museum）館長葛里芬（Ian Griffin）表示，這架波音767包機上開賣的134個座位，在5天內賣光，一名男子還遠從西班牙前來參加。葛里芬說，他們只賣靠窗和鄰近座位，因此飛機中間都是空的。

葛里芬表示：「這趟行程真的很棒。我們就在極光下方，這些美麗的綠色彩帶移動迅速，彷彿一條綠色河流。」

旅客之一癌症研究科學家尼克說：「沒想到我們真的能靠肉眼就目睹這等壯麗景緻，能和一群同好一起參加這趟冒險真的太棒了。」

葛里芬說，飛機飛過南緯60多度，讓旅客有約5小時欣賞南極光。

這趟旅程一人要價2000紐幣（約台幣4萬3000元），商務艙票價則翻倍。1060324

(中央社)