陳德銘：大陸今年將單邊對台商提供便利
中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘今天向媒體表示，因為「你們知道的原因」兩岸兩會無法舉行會談，但大陸將單邊開放，今年會為台商提供更好的便利，「我們正在努力做到」。
此外，民主進步黨前黨工、非政府組織工作者李明哲傳出日前入境中國大陸廣東省後失蹤，海基會已2度去函大陸海協會。
媒體詢問陳德銘是否了解相關情況，他則回答「你說的事我還沒聽說呢」。
博鰲亞洲論壇2017年年會今天繼續議程，陳德銘出席「2016虛擬現實元年」分論壇，與宏達電（HTC）董事長王雪紅等人對談。
陳德銘離開會場後，面對大批媒體詢問，作上述表示。
陳德銘表示，大陸今年在推進台商權利方面，會進一步開放、提供更好的便利，但是因為「你們知道的原因」，兩岸兩會（海峽交流基金會、大陸海協會）無法舉行會談，「我們就單邊開放一下」。
他強調，大陸今年應該會頒布相關便利政策，「我們正在努力做到」。
至於先前有消息傳出政黨輪替後，在大陸舉行的「台灣名品博覽會」遭遇阻力，以及可能停辦等說法。陳德銘表示，除非台灣不要，否則大陸非常歡迎各種台灣展覽。1060324
(中央社)
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