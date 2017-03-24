觀光局臉書粉絲團奪新加坡公關首獎
新加坡2017年公關大獎賽，台灣觀光局駐新加坡辦事處經營的臉書粉絲團榮獲「最佳數位傳播策略」獎項的首獎，這對政府大力推廣新南向政策及穆斯林旅遊具有極大助力。
台灣觀光局駐新加坡辦事處主任謝長明告訴中央社記者說，很開心看到駐星辦事處的臉書行銷方式受到肯定，臉書粉絲團行銷模式透過全體同仁、廠商共同討論執行，近年來的確成為一個相當好的宣傳台灣觀光平台。
謝長明指出，網路宣傳效果無遠弗屆，未來仍會持續善用網路行銷平台，把台灣的好山好水介紹給新加坡以及其他東南亞國家朋友，鼓勵前往台灣旅遊。
台灣觀光局駐新加坡辦事處積極推廣新加坡及其他東南亞國家旅客到台灣觀光，除平時辦展宣導，也主動出擊拜會當地旅遊業者，強化赴台旅遊能見度。新加坡地鐵站裡更有台灣重要地標景點，隨時感受台灣旅遊魅力無限。
新加坡2017年公關大獎賽23日頒獎，台灣觀光局駐新加坡辦事處經營臉書粉絲專頁榮獲「最佳數位傳播策略獎項」（Best Digital Communication Strategy）的首獎。
台灣觀光局駐新加坡辦事處經營臉書粉絲團是從2015年開始設立經營，每天流覽人數可超過4萬人次，粉絲團人數於去年突破2萬人，今年迄今更攀升到3萬4000人。1060324
(中央社)
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