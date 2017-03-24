泰國美輪美奐貝殼佛寺 僧人自己動手建
泰國東部的巴真武里省一處佛寺，令許多信徒不遠千里前去，原來是僧人利用時間將一片片的貝殼黏貼在佛寺建築，看起來非常壯觀，已經成為當地的景點之一。
泰國「鮮得新聞報」報導，這座被稱為貝殼寺的佛寺，是當地僧人利用贊助經費，購買靠海羅勇省的廢棄貝殼。僧人不懂建築，為讓佛寺更加美麗，慢慢摸索學習，將一片片的貝殼黏貼上去，有花朵和各種不同造型，希望讓佛寺成為藝術品，可讓更多人參觀。
42歲的住持說，在興建過程中，沒有藍圖，只是每天去想像美麗的圖案，希望把這個村莊建造成一個有當地特色的佛寺，於是就這樣建造完成，雖然花了很長的時間，但一切都很值得。
泰國網友認為，泰國有許多佛寺都有特色，像清萊的白廟，要傳承發揚佛教文化，只要不脫離教義，任何形式都可以，發揮創意吸引更多人認同也是宣揚佛教的好辦法。1060324
(中央社)
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