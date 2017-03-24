澎湖縣政府加強縣有地清查 占用請速返還

澎湖縣政府為加強縣有土地之管理、確保權益並促進土地有效利用訂定「澎湖縣縣有土地清查工作計畫」，全面對經管縣有土地進行清查，盼民眾切勿隨意使用縣有土地。

澎湖縣政府財政處表示，縣有土地清查乃為持續性工作，依民法第767條規定：所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。民眾若有占用縣有地事實，應儘快騰空返還土地，縣府亦會依民法相關規定追收5年的使用補償金，未拆除之前縣府將定期徵收使用補償金，此補償金並不具租金之性質，請民眾不要誤解。

財政處進一步說明，近來接獲民眾檢舉占用縣有地種植農作物或蓋車庫，經查獲占用縣有地案例中，不少民眾於使用開始時，僅憑地形判別界址即進行使用，致發生占用情事，故建請民眾於建築或使用土地時，先行向地政事務所申請土地鑑界，確認產權及界址，即可避免發生占用紛爭。

最後，財政處表示，占用縣有土地若占建時間符合82年7月21日以前之規定，得檢附相關證明文件向縣府申請承租，俾能取得合法使用權。

(中時)