南投縣警局廉政細工專案研討會議 專家提建言

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南投縣政府警察局為配合法務部廉政署、內政部警政署為有效再提升警察廉潔形象，召開「廉政細工（警政類）專案研討會議」，各單位就曾發生之警政貪瀆案件，討論個案成因及具體防制方法，編撰警政類貪瀆預防案例資料，由警察局吳副局長銘淵主持。會中邀請南投地檢署主任檢察官王銘裕、台中市政府警察局政風室主任巫聰昌、政風業管單位─南投縣政府政風處處長林子平等專家學者，針對專案研討提出建言。

另由案例權管單位─警察局刑事警察大隊大隊長廖水池、南投分局分局長邱主文、草屯分局分局長婁自強、信義分局分局長楊山明，針對代表性個案追根究底，提列研析弊端原因及因應對策，共同進行腦力激盪。

會中針對警察職權行使，治安績效、盤查搜索等警察勤務問題進行探討，有效釐清行政與司法權之界限，並透過常年訓練及各項勤務勤教時間，加強各項警察勤務工作之法律素養訓練，以符合民眾期待，研討會中對相關議題及法律要件，討論熱烈並達成各項決議，成效良好。

(中時)