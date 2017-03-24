涂醒哲背神像高空盪鞦韆 談起連任有信心

嘉義市長涂醒哲背玄天上帝神像上高空鞦韆，撒招財錢母。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲背玄天上帝神像，準備登上高空鞦韆。（廖素慧攝）

嘉義市鞦韆節4月2日將登場，市長涂醒哲今日在祈福儀式後，身揹玄天上帝神像登上12米高鞦韆架，力邀各路英雄好漢來挑戰。當被問到有沒有向神明祈求順利連任，涂表示「連任要看人民的決定，對連任有信心」。

嘉義市光路里高空盪鞦韆活動源自清康熙年間，湖子內下路頭瘟疫肆虐，玄天上帝保佑村民免於瘟疫之災，此後每逢閏年玄天上帝誕辰（農曆3月6日）舉辦酬神祭典，至今已200多傳統，2008年嘉義市政府擲筊請示玄天上帝獲同意，改為每年舉辦嘉義市鞦韆節，年年有高空盪鞦韆賽。

涂醒哲表示，他背神像上高空鞦韆，向神明祈求國泰民安，至於市長連任與否是由人民決定，黨中央提名規則沒有不公平，他是做事的市長，不是放煙火的市長，人民看得到，他有信心連任，其他人有意參選是民主常態。

(中時)