正修妝彩畢業走秀 時尚華麗復古創新展成果
正修科大化妝品與時尚彩妝系畢業成果發表會「無界」畢業展演今天隆重登場，盡情揮灑想法與創意，十大創作主題呈現時尚華麗、民俗復古創新，令人眼睛為之一亮，校長龔瑞璋表示，本屆畢業成果展「無界」主要闡述藝術不具任何規範與限制，鼓勵畢業生以自由不受框架界線拘束，勇於創作代表自我的風格。
正修科大化妝品與時尚彩妝系由化工系與生技彩妝學程整併更名後，今年已進入第五屆，畢業成果展首度由學生活動中心移師到擁有1500個座位的正修表演廳，規模較以往盛大，「無界」畢業展以十大創作主題呈現。
「玅」，是一個結合日本傳統文化，與現代時裝衝擊的設計話彙，設計師李佳軒同學說，特將傳統摺紙概念，透過服裝剪裁工藝呈現柔和線條與剛毅的摺線，使傳統文化產物演繹出嶄新的概念，並打破一般人對日本的傳統印象，設計出改造式和服。
「IN奢華」，以不受定義所限制的後現代主義結合建築特色做設計，IN代表硬挺的外牆，奢華彷彿像是光線閃爍著訴說人們安定繁榮的象徵。
「幕．府」，武士精神是對於志節和信念的堅持，無形中已貫穿現代生活中的每一個環節，不斷地強化和自我砥礪，使得任何事物都能體悟人生。
「爵色。MOSAIC」，以彩繪玻璃為概念，利用高彩度色彩營造出彩繪玻璃燦爛奪目，再以馬賽克鑲嵌方式融合服裝，並運用踢踏舞節奏，呈現兒時玩敲窗的記憶。
「Never Land」，主題呈現大人也能保有童心為出發點，整體設計俏皮、可愛、輕鬆，不受拘束的服妝造型，搭配繽紛色彩的髮妝，呈現童心未泯的感覺。
藝術，是不具任何規範與限制的，那怕只是傳遞一絲情感，都是藝術的筆觸，盡情揮灑想法與創意，不受拘束且沒有任何框架界線，就是對四年所學最好的實行方式。
(中時)
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