茶葉夾藏大麻 美語老師被逮辯稱不知情

航警局查獲美語教師走私毒品入境，並起出市價約5百萬圓的大麻。(范揚光翻攝)

航警局昨日查獲1起大麻走私案，美籍男子Corey David在桃機一航廈入境時，被航警及海關人員在其隨身行李中搜出大麻，該嫌在偵訊時還辯稱「不知道為什麼行李中有大麻」，全案已移送桃檢偵辦。

由於近來國際運毒集團頻頻利用背包客走私毒品入境，航警局經比對分析相關入出境資料後，鎖定在新竹擔任美語教師的Corey David涉有重嫌，前日在他轉機入境台灣時，航警局立刻會同海關查驗隨身背包行李，結果當場搜出第二級毒品大麻1,034.3公克，市價上看新台幣5百萬元。

偵辦員警指出，這些大麻是夾藏在茶葉中企圖魚目混珠，雖然Corey David在偵訊時供稱完全不知道為什麼茶葉中會有大麻，警方依舊將他送辦，並呼籲民眾不要受利誘而淪為運毒集團的走私工具。

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(中時)