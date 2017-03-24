嘉華師生彩繪仁愛之家牆面 逗樂阿公阿嬤

嘉華中學學生推著長輩參觀彩繪圍牆的新樣貌。（廖素慧攝）

嘉華中學師生彩繪圍牆送愛心。嘉義市博愛仁愛之家有55面老舊牆壁，斑駁失色，嘉華中學美術老師彭舒渝帶學生利用社團活動時間，風吹日曬4個多月，一筆一畫彩繪完成55幅變化多端的圖案，今天陪老人家參觀如逛街看畫展，逗樂老人家。

嘉華中學師生66人每1至2人負責畫1面牆，4個多月來，利用每周2節課的社團活動時間，到博愛仁愛之家彩繪圍牆，從去年冬天畫到今年春天，終於完成55面牆的案圖，每幅圖案各有特色，形成55幅大壁畫，斑駁失色的牆面換穿新衣，重新美麗，容光煥發。

(中時)