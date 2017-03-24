亞餐升學就業博會 近四十所大學到場設攤
亞洲餐旅學校為輔導學生生涯進路發展，今天在校內舉辦「105學年度升學就業博覽會」，雖然學校屬於專業學校，僅有單一的餐旅職群，仍吸引包括離島的國立澎湖科大、後山花蓮的台灣觀光學院等近四十所大學到場設攤，大台南地區知名餐旅業店家也在現場徵才。
由於受到少子化衝擊，全國高中職學校畢業生年年大幅減少，所以各科大院校無不積極搶人，即使亞餐是單一群科的餐旅專業學校，仍吸引全國近四十所技院大學到場設攤招生，甚至各大學都還派出學校三長高階主管親自到場關心，可見招生壓力之大。
亞餐輔導室主任黃淑珍表示，學校舉辦升學就業博覽會主要是為輔導學生有機會認識不同的學校與廠商，能夠找到適合自己未來生涯發展的方向，博覽會開放全校學生參加，除了讓應屆畢業學生收集到完整的升學與就業資訊，協助高三學生做好升學或就業的選擇參考，低年級學生亦可藉此機會及早認識做準備，有更充分時間規劃最適合自己未來的生涯發展的方向。
各學校攤位為吸引學生無不使出渾身解數，有運動休閒系將運動設備、機器人都搬到現場示範表演、有餐飲系專技老師身穿主廚服帶領學生展示各種餐飲專業技藝，更有學校提出四年四十萬超優厚的高額獎學金，等於學生讀四年大學都不必繳學費，或四年均以國立學校收費等的優惠條件來吸引學生報名就讀，對於弱勢學生有極大的幫助。連國軍人才招募中心也以工作待遇較為穩定優渥為號召，積極參與招生，攤位前也擠滿詢問的學生。
因亞餐是餐旅專業學校，大台南地區的東東、富霖、桃山、洁洁餐飲等知名餐飲集團也利用機會到現場徵才，許多學生也都能當場媒合成功。
(中時)
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