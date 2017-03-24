環團牛埔掛看板 提醒觀光客及政府護水源、反毒害
市長選舉尚未開始，有意角逐的參選人已在各地豎起大型看板，不過，龍崎牛埔則有一塊特別看板，卻是由數10個環保團體、教師團體、保育等社團，共同籌組「反歐欣事業廢棄物掩埋場聯盟」出錢架設的「守護二仁溪上游」反毒害看板，格外吸睛，希望在政治訴求之外，喚起更多人關心土地。
為表達反對歐欣公司在牛埔農塘觀光區旁邊設立有毒廢棄物掩埋場。「反歐欣事業廢棄物掩埋場聯盟」今天在牛埔路口處，設立「守護二仁溪上游，保留白堊泥岩地景，反對有毒廢棄物掩埋場」看板，要讓更多台南市民及路過龍崎的觀光客知道牛埔農塘位置及反對歐欣公司設置有毒掩埋場的理由。
水土保持局自民國87年起，以生態工法成功整治牛埔農塘青灰岩地形，在水土保持困難度極高的惡地上，構築植生帶，原本光禿景象的地景，呈現綠意盎然，凸顯生態工法的努力成果，設立牛埔泥岩水土保持教學園區(牛埔農塘)，成為一處景點，也是學校最佳的自然戶外教學場所。
牛埔農塘位台南市二仁溪上游集水區，歐欣掩埋場剛好位於牛埔溪及龍船活動斷層及斷層裂隙帶上，其所掩埋之事業廢棄物必將汙染侷限含水層及牛埔溪、二仁溪，嘉南平原的地下水及地表水皆將受到汙染。
聯盟指出，依常理判斷，政府不應該同意將有毒廢棄物掩理場設立在水土保持教學園區旁及活動斷層上，否則將是世界上最諷刺的反教育案例。
鑒於日前有意參選台南市長的幾位現任立委及民進黨幹部，均於媒體表達對PM2.5空氣污染防治提出構想及主張，聯盟也期待7位欲競逐市長的人應該針對這項議題具體表態，並能聽聽在地多數居民及相關環境保護團體的意見，共同維護二仁溪上游及地下水，並保護世界級的美麗地景而努力。
(中時)
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