南投水里消防分隊 移動幫浦暨消防車汲水訓練

水里消防分隊移動式幫浦之真空泵浦操作過程。(沈揮勝翻攝)

南投縣消防局第三大隊水里分隊為讓消防員們熟悉分隊各消防車及移動式幫浦之真空泵浦操作使用，以利在救災現場能有效利用天然水源達成搶救之目的，並有鑑於災害搶救時，部分水源如河川、蓄水池、農田灌溉渠常因地形因素，消防車無法接近，須連接數條進水管至水源處以達到吸水目的，今天辦移動式幫浦吸水訓練及消防車河川汲水訓練。

訓練項目包括消防車河川汲水及保養維護、移動式幫浦操作訓練及保養維護、消防車及移動式幫浦故障排除、進水管操作使用及保養維護、各安全注意事項之解說等，俾利分隊同仁熟悉各廠牌消防車及移動式幫浦之真空泵浦操作，使其與理論結合，強化災害應變救援與搶救能力，以減少生命財產損失。

水里分隊表示，希望藉由落實訓練加強火災搶救技能外，在面對缺乏消防栓設置或水壓不足之火場情況時，也能迅速找到可利用的天然（海、河、溪、池、溝渠等）水源，靈機應變使消防用水不虞匱乏，迅速達成每一場火災之搶救，確保民眾生命財產安全。

(中時)