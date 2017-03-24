韓名帥鼓勵台足一哥 陳柏良：要把贏球變成習慣
台灣「足球一哥」回來了！效力於中甲杭州綠城的陳柏良24日與中華隊會合訓練，準備投入26日亞洲盃資格賽對土庫曼之戰。陳柏良透露，綠城的韓籍名帥洪明甫很鼓勵他貢獻國家隊，也豪氣的說：「我回來了，就是想要贏！」
在甫落幕的世界棒球經典賽，有許多好手因為母隊不支持而無緣為國爭光，但曾任「太極虎」韓國隊隊長與教頭的洪明甫不會如此，他甚至鼓勵陳柏良，做為國家足球的領袖人物，就是要扛起國家隊的重任。
「他跟我說，輸了就不要回去了！」陳柏良笑著說，洪明甫要他好好加油，平常也不斷強調一個重要的信念，「要把贏球變成習慣。」陳柏良說：「比賽就兩個結果，不是輸就是贏，我就是想要贏！」
中華隊24日下午在北市迎風球場訓練，開始前日籍教頭黑田和生也特地和陳柏良聊天。「教練的意思是希望我可以帶領大家，」陳柏良謙虛的說：「不過我覺得球隊是大家的，大家都一起！不要說是我帶領大家，但我會盡最大的努力。」
陳柏良也強調，在黑田教練的指導下，感覺中華隊目前進攻、防守都做得更加整體，他看了與越南的國際友誼賽轉播，覺得球員狀況都不錯，也很高興這次有殷亞吉、朱恩樂歸隊，除了「足球貴公子」陳昌源與受傷的陳昭安，旅外主力幾乎都回來了，能以近期最完整的陣容迎戰土庫曼。
「足球是一個團體的運動，我們沒有非常好的個人能力，只能用團體來贏下比賽。」陳柏良說：「旅外全都回來，我覺得很開心，大家都是希望台灣足球愈來愈好，希望好好努力，在台灣把這場比賽拿下來！」
(中時電子報)
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