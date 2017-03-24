前瞻建設未含公路 林全：年度預算處理
行政院長林全今天表示，特別預算是針對重大施政項目，前瞻基礎建設既然把軌道建設拉入，將來年度預算的空間會變大，公路建設會在年度預算處理，但要尊重交通部的專業。
國民黨立委孔文吉今天在立法院總質詢指出，前瞻基礎建設特別條例會擴大城鄉差距、貧富不均，也漠視原鄉地區的建設，其中有關原民的項目，只有新台幣20億元，只佔全部預算的0.22%，而且要做的社區營造、幼托、整合長照等，根本不是原民要的基礎建設。
孔文吉說，原民要的基礎建設是中部橫貫公路復建，他估算可能要50億，還有國道6號延伸，從埔里到花蓮，估算600億，以及蘇花改增加東澳、南澳的路段，估算要要100億，請行政院幫原民地區的基礎建設再增加750億元。
林全表示，前瞻基礎建設不可能包山包海，特別預算是針對重大的施政項目，既然把軌道建設拉入特別預算，將來年度預算的空間就會變大，公路部分會在年度預算處理，但要尊重交通部的專業。
有關中部橫貫公路復建方面，交通部長賀陳旦指出，今年將針對102年開闢的便道進行整體的地質評估，看地質是否趨於穩定，才能有更進一步的規劃。他說，現在就是每5年進行觀察。
林全指出，不會放棄中橫，也會去努力，但921大地震引起的地質變動，以18年來看仍很脆弱，希望再做穩健的觀察，每個步驟要在安全的前提下審慎來做。1060324
(中央社)
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