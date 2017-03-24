維基解密亞桑傑預告 將爆美中情局黑幕

維基解密創辦人亞桑傑今天透過媒體表示，美國中情局開發大量侵入手機、電腦駭客程式，並預告接下來將繼續揭露黑幕。

今年3月維基解密網站公開一批中情局文件，讓外界知道美國駐法蘭克福領事館的中情局團隊開發了駭客軟體，並在歐洲境內使用。

德國之聲今天刊出專訪亞桑傑（Julian Assange）的報導，他說很吃驚的是，中情局在德國境內的活動訊息被揭發後，德國政府一直沒有作出強烈回應，只是發布將調查此舉是否觸犯德國法律。他說，這顯示德國政府在與美國打交道時的軟弱。

亞桑傑預告接下來將繼續揭露黑幕，「我們現在才剛剛公佈了1%，還剩99%」。他進一步說，電子監控、網路諜報原本是美國國家安全局的專長，但現在中情局卻在內部組了一個團隊，最後弄出了一大堆網路諜戰武器，結果失去了控制。

維基解密披露中情局開發了眾多網路攻擊武器。手機、電腦、甚至智慧型電視機都能被改造成遙控竊聽監視設備。竊聽者在遠程也可以開啟這些設備的錄影機、麥克風，甚至直接讀取螢幕。

對此，亞桑傑表示，谷歌、微軟等大型美國企業與美國政府有密切聯繫，甚至為美國情報部門工作，根本無法保護用戶免於被情報機構監控。1060324

(中央社)