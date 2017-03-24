民進黨大老何春木過世 陳水扁靈前上香
民進黨大老、前國策顧問何春木13日過世，前總統陳水扁今天下午搭乘高鐵到台中市，前往何春木靈前上香致意，台中市長林佳龍、立委黃國書等也到場陪同。
何春木13日下午1時30分許與世長辭，享壽96歲，何春木從29歲成為台中市議會最年輕的市議員，從此踏入政壇，在黨外時期，為了對抗國民黨政權，從市議員、市長到省議員選舉，共參選13次，7次當選、6次落選，曾擔任過3屆台灣省議員、4屆台中市議員，被稱為是台中市政壇的「黨外戰將」。
何春木的兒子何敏誠、何敏豪都活躍於台中市政壇，目前擔任台中市議員的何敏誠表示，他是今天下午約2時，接獲通知陳水扁要來設於台中市東區住宅的靈前上香，包括他們家屬及林佳龍、黃國書、台中市議員陳淑華、前彰化縣長翁金珠也都到場陪同。
何敏誠指出，陳水扁只由看護陪同搭高鐵前來，約下午3時5分抵達，停留約半小時，除了向父親上香外，也慰問家屬，阿扁很感謝過去參選總統時，父親曾擔任其中台灣競選總部主任委員，打贏選戰，他還拿出過去父親與阿扁的合照，大家拿著照片坐下來聊了許多往事。
何敏誠還說，阿扁認為父親是有情有義的人，所以再怎麼辛苦、再怎麼困難都要過來上香致意，他看到阿扁左手一直抖，坐下來時褲管拉高時還可以隱約看到藏在裡面的尿管，卻還不辭辛苦前來向他父親上香，他忍不住激動落淚，請父親在天之靈，一定要保佑阿扁克服難關。1060324
(中央社)
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