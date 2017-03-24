據稱美將發布行政命令 檢討自貿協定

2名美國官員表示，川普政府正擬訂新的行政命令，以全數重新審查美國14項對外自由貿易協定，並檢討為扶持美國企業而制定的政府採購政策。

官員告訴路透社，美國與墨西哥和加拿大簽定的「北美自由貿易協定」（NAFTA）將是檢討自貿協定的首要對象，而這會對20個美洲和亞洲國家產生影響。由於新命令還在擬訂中，這2名官員是在不具名情況下透露上述消息。

他們22日表示，檢討貿易協定和採購政策乃是川普政府在貿易問題上擬訂的若干行政命令之一。這些命令下達的時機不確定，但可能在下週開始推出。

政治新聞網站「Politico」率先報導，川普政府計畫下達這兩項行政命令，並引述1名高層官員的話說，貿易方面的行政命令有助於將關於白宮的消息「轉移到川普能夠大顯身手的領域」。

在保守派共和黨議員堅決反對下，川普在國會提出的第一項重大法案，現仍前途未卜。這項法案是為取代2010年完成立法的「歐巴馬健保」法（Obamacare health law）。由於未獲足夠支持，眾議院今天不得不延後表決。

檢討現有自貿協定和公共採購政策主要屬象徵性，因為川普政府已宣布，有意重新談判北美自由貿易協定，並計畫正式知會國會，政府有意在未來幾週內啟動談判。（譯者：中央社周慧盈）1060324

(中央社)