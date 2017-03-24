自由車環台公路大賽26日開跑 台北首站

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台北市體育局今天說，「2017年國際自由車環台公路大賽」將在26日舉行，台北為賽事首站，今年賽事為國際自由車總會2.1級頂尖賽事，全球21支自由車勁旅來台較量。

2017年國際自由車環台公路大賽將從26至30日舉行，有來自全球五大洲21支自由車勁旅來台大車拚，台灣前勁隊將在主場與來自各國的好手較量。

體育局說，今年賽事從台北揭開序幕，台北市站將進行城市繞圈賽，由市政府出發沿仁愛路並繞行景福門後折返，共繞行8圈，每圈10.4公里，總計83.2公里，台北市站的賽道特點將成為衝刺好手的伸展台。

一年一度的國際自由車環台大賽，時隔4年再度參賽的「台灣前勁隊」，派出陳建良、陳建州、楊武興、俞辰憲、黃冠霖5位好手，賽前已多次針對環台賽路線特訓，教練徐瑞德說，「目標是躋身團體總成績前六名」。

體育局說，國際自由車環台大賽，是亞洲自由車公路巡迴賽的元老級大賽，許多世界知名的職業自由車好手都是經過環台賽洗禮後，進而在國際發光發亮。

今年包括美國聯合赫斯隊、義大利尼伯隊、美國諾瓦隊等三支職業洲際車隊；香港、俄羅斯和泰國則派出國家隊參賽。

2017國際自由車環台賽將透過網路進行全程賽事直播，除網路及電視轉播外，也可透過臉書「國際自由車環臺公路大賽Tour de Taiwan」粉絲團瞭解即時消息，相關活動資訊可上「2017環台賽」官網查詢。1060324

(中央社)