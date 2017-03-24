偽造債權詐騙榮服處 男判4年徒刑
在台北縣榮民服務處的蔡姓男子和1名燕姓男子合作偽造債權憑證等文件，詐領12名老榮民的遺產，燕姓男子今遭判4年。
地院法官指出，蔡姓男子和燕姓男子犯罪不法所得高達約新台幣1770多萬元，蔡姓男子遭判有期徒刑4年，但蔡姓男子仍在逃。
根據彰化地方法院今天公布的判決書，蔡姓男子在台北縣榮民服務處（已改制為新北市榮民服務處）擔任專員，負責處理亡故榮民遺產管理業務，而蔡男和燕姓男子勾結，尋找人頭取得存摺、印章和身分證，偽造本票以及製作不實的債權證明，蔡姓男子和燕姓男子藉此讓榮服處對債權信以為真，核章通過清償債務，通知人頭戶前來領取支票。
檢調調查此案，前往蔡姓男子以及燕姓男子住處進行搜索，查扣模具、電腦主機等犯罪工具，但蔡男以及燕姓男子雖承認犯案，不過交保後潛逃到國外，後來只有燕姓男子落網被遣送回台。1060324
(中央社)
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