摔落客運喪命 檢：尚無法斷定機械故障

蘇姓女國中生昨天下午搭基隆客運時後車門突然開啟，蘇女跌落遭輾斃，基隆地檢署表示，目前仍無法看出是機械故障導致車門開啟。

檢察官今天上午10時30分抵達殯儀館相驗遺體，蘇女的父母、阿公和2名同行女學生及家屬也到場，蘇女的妹妹和母親兩人抱頭痛哭，從小拉拔蘇女長大的阿公見到孫女最後一面時，忍不住哭紅雙眼。

檢察官下午轉往勘驗肇事的客運，業者並調來同款車型比對，外界指出，疑似因油壓頂桿螺絲鬆脫，導致扣環滑落，整個車門噴飛出去。

對此，檢方回應，今天除勘驗車體結構外，也調閱全車共9支監視器畫面並詢問技師意見，目前僅看得出上下兩支曲手門樞移位，但無法斷定是機械故障問題，不曉得說法從何而來，必須再請專業技師鑑定後才能釐清。

檢方表示，客運後門沒有設置按鈕，初步已排除女學生因誤觸按鈕導致車門開啟，也尚無證據顯示駕駛因誤扳按鈕導致車門開啟。

據死者堂哥蘇男表示，就讀碇內國中9年級的蘇女，昨天下午放學後，與2名女學生和蘇女妹妹，搭乘基隆客運1062車次要前往瑞芳，當時車內擁擠，蘇女背向後車門，與1名女同學站在階梯，蘇妹則和另1名女同學站在走道。

下午5時多，客運行經瑞芳區大寮路一處轉彎時，右側後門突然開啟，左手握著上方門把的蘇女當場摔出車外，遭後輪輾過身亡，一旁的蘇妹見狀想拉住蘇女，但卻為時已晚，蘇妹也差點跟著掉下車，幸虧及時抓住門桿才逃過一劫。1060324

(中央社)