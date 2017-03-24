錢南章新曲《小小協奏曲》 逗趣「追趕跑跳碰」

作曲家錢南章為朱宗慶打擊樂團《島·樂》音樂會創作新曲《小小協奏曲》，讓小朋友上台和樂手吳思珊（左）等人合作，在舞台上演追趕跑跳碰的戲碼。（鄧博仁攝）

作曲家錢南章為朱宗慶打擊樂團《島·樂》音樂會創作新曲《小小協奏曲》，讓小朋友上台和樂手吳思珊（左）等人合作，在舞台上演追趕跑跳碰的戲碼。（鄧博仁攝）

作曲家錢南章為朱宗慶打擊樂團《島·樂》音樂會創作新曲《小小協奏曲》，讓小朋友上台和樂手吳思珊（左）等人合作，在舞台上演追趕跑跳碰的戲碼。（鄧博仁攝）

作曲家溫隆信為朱宗慶打擊樂團《島·樂》音樂會創作新曲《石頭上去了，鳥兒去哪裡？》，樂手吳珮菁（左二）等人賣力演出。（鄧博仁攝）

台灣資深作曲家錢南章為朱宗慶打擊樂團的《島·樂》音樂會創作新曲《小小協奏曲》兩首作品，讓小朋友以音樂劇場的方式和打擊樂團合作，甚至當場在舞台上演追趕跑跳碰的戲碼，輕快的節奏配合小孩的童言童語，十分逗趣，今（24）日晚上將在2017TIFA台灣國際藝術節於國家音樂廳首演。

「你長大了，想不想學樂器？」只見個頭小小的小女孩，或站或蹲用力拉著一把幾乎是她身高兩倍高的大提琴，一旁的鐵琴和鼓等打擊樂相互應和，帶出童謠的奇幻感。另一首歌則是小男孩念著詩人杜榮琛的童詩《怕打的小孩》，一邊照詩的內容學打鼓。

有趣的是，小男孩起先規規矩矩照著大人的節奏打，後面卻即興演出，愈打愈起勁，在舞台上邊打鼓邊被大人追著跑，最後被大人硬是拉下台。有如一場滑稽喜劇，讓觀眾看了也忍不住跟著笑開懷。

「我的靈感來自多年前在歐洲認識的一個音樂家庭，一家三代從老到小都會樂器，我一直記得舞台上小小孩用盡全身力氣拉著琴的樣子。」作曲家錢南章這次接到朱宗慶打擊樂團委託創作，忍不住將多年前的構想實現，「想做一點和一般打擊樂不太一樣的東西。」

「兩個小朋友之中，小女生沒有學過樂器，從11月開始練習拉琴，還要演出『用盡全力』的感覺，卻又不能真的太用力。」錢南章表示，這次合作的兩位「小小樂手」表現都很好，「像音樂劇場，又音樂、又戲劇、又玩耍、又遊戲，很好玩。」

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，《島·樂》計畫以「台灣」為主題，「要向台灣作曲家致敬，也希望能鼓勵大家繼續創作，豐富台灣的音樂。」

《島·樂》系列預計進行三年，今年第一年，邀請台灣資深作曲家賴德和、溫隆信、許博允、潘皇龍與錢南章參與作曲，並重現已故作曲家馬水龍的《我是⋯⋯》及李泰祥的《生民》。接下來兩年也會陸續和中生代和新生代作曲家合作。

(中時)