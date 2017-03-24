桃園復興有線電視建置 涵蓋率達95％

南桃園有線電視公司所申請的「105年促進有線廣播電視普及發展」工程補助計畫施作工程，將在桃園市復興區澤仁、羅浮、奎輝、長興、高義、三光、華陵里等7里，建置有線電視870MHZ頻寬的網路共計19處光點，可讓復興山區收視面積增加109.66平方公里，可服務戶數約增加1110戶。

桃園市政府新聞處長張惇涵24日上午偕同國家通訊傳播委員會（NCC）北區監理處長溫俊瑜，前往復興區高義里夫婦山查驗該工程，張惇涵指出，此次工程完工後，包含復興區上巴陵地區、最遠到與宜蘭縣交界的復興區華陵里4鄰，復興區95%總戶數，都能享受到數位化電視的服務。

張惇涵說，這次查驗點超過海拔1400米，地形險峻，離主要幹道台7線北橫公路，甚至還有11餘公里的迂迴山路，有線電視的建置，可為夫婦山地區連結更多元的收視選項，提升收視品質，該工程可說是落實「通訊正義」的重要一環。

溫俊瑜表示，NCC從2011年開始，積極推動有線電視數位化，也重視偏鄉的普及。目前復興區主要幹道、部落的有線電視建置，達總戶數的95%，也完成整個復興區有線電視全面數位化，後續NCC也將與市府共同合作，提升復興區各項通訊建設。

(中時)