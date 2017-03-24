南市四分局在高雄市路竹區查獲失竊汽車
南市4分局於3月21日24時許受理陳姓民眾所報，渠所有的福特六和自小客車停於漁光里北堤港警所柵欄外遭竊，經該分局偵查隊調閱監視器追查，發現該贓車近兩日有出現在南市南區、仁德區等處，均即時派員出去尋找查緝未果，惟經分析該贓車出現地點，竊嫌有可能在南市、高雄市交界等處活動。
專案小組偵查佐蔡政忠今日前往高雄市岡山區調閱另兩件重機車竊盜案之監視器影像，途中經過高雄市路竹區，特別留意路邊車輛，赫然於中山路發現該贓車停於路旁，並於路旁彩券行內發現玩刮刮樂之嫌犯何○國（52年次、籍設高雄市燕巢區、有刑案資料）特徵穿著與竊嫌相似，經執行埋伏並通知小隊長、偵查佐到場支援。
於今日下午，何嫌前往開啟車門時將其查緝到案，並將人犯自路竹帶回，全案訊後移送台南地方法院檢察署偵辦，並擴大偵辦中。
(中時)
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