五峰怪手封路遭警勸導 地主批鄉公所強勢
新竹縣五峰鄉的羅山產業道路由於部分土地為私人土地，其中的呂姓地主因不滿鄉公所遲未協商，去年5月、今年3月二度以怪手封路，鄉公所日前公告該路段為既成道路，行文要求警察機關前往移除怪手，呂姓地主今舉牌抗議鄉公所強勢，但也主動配合移車，並委託律師、尋求法律途徑，向鄉公所討公道。
呂姓地主今指出，3月13日以怪手封路時，媒體報導由鄉公所向地主協商，地主讓道給民眾，但此段與事實不符，鄉公所至今未與地主溝通，反而直接公告該路段為既成道路，並通知警察以公權力要求移車，讓地主「難以接受」，今天約集十餘人前往舉牌抗議，認為該路段從私人土地變成既成道路，有圖利他人之嫌。
五峰鄉長秋振昌表示，既成道路有年限作為依據，該道路1995年開通，當時亦經現任地主的父親同意，而現任地主在2008年繼承該筆土地。秋振昌表示，統計全鄉類似此情況，若要徵收用地，經費高達7.98億，而全鄉1年稅收僅100餘萬，鄉公所實在無力負荷。
呂姓地主也指出，當初為口頭約定，並未明文立書，而家族擁有該筆土地達30餘年，約有40公尺長道路位在呂姓地主家名下，另名陳姓地主也有相同狀況。去年5月與鄉公所協商未果也曾封路，今年3月二度封路，但也告知羅山派出所，若有遊客欲下山，他們也願意移車，「並非故意造成大眾困擾」，當時秋振昌說會再與地主協商，但至今仍舊無消息，突然一紙公文，指出警方將勸導、拖車，讓他們「很難接受」。
「強勢公所、弱勢地主！」呂姓地主家族多人今天在怪手前舉牌抗議，呼籲鄉公所出來面對，但鄉公所無人到場，隨後呂姓地主也主動配合警方移開怪手，呂姓地主指出，已經尋求律師建議，將走法律途徑，要向鄉公所討公道。
(中時)
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