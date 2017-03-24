一改衰運！新北失意男子刮中100萬喜極而泣

新北市有名年約30多歲、身材高瘦的失意哥，因為父母生病、諸事不順，心情非常沮喪，帶父母去醫院看病後，途中路過彩券行，突發奇想地買張刮刮樂試試手氣，看可否幫自己轉個運，老闆娘推薦他買1000元的刮刮樂「$1200萬大吉利」，他先是買了2、3張竟然都有中獎，心情很好決定繼續刮，剛好老闆娘正要拆一本新的「$1200萬大吉利」，他決定選跟自己生日一樣的23號，結果刮出二獎100萬元。

失意哥當場刮出100萬元，讓他感動地哭了出來，他說：「從來沒有刮中這麼大的獎、也從未如此好運過。」立刻包個紅包感謝老闆娘。

(中時)