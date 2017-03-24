苗栗開心農場抽籤 中籤者自己為食安把關
苗栗市廚餘示範農場24日在維新客家文物館舉行抽籤，311名中籤者可免費享有2年經營自己農場的權益，部分更一圓成為農民的夢想，公所另提供廚餘有機肥料。
市公所表示，營運多年的市民農場，自13至17日開放報名後吸引了769人登記，昨日上午在維新客家文物館舉辦公開抽籤，免費提供的農家實現夢想，這場抽籤活動因人數爆增，加上時下大眾對食安的疑慮，顯得有如抽獎活動一樣，台下充滿緊張刺激氣氛。
市長邱炳坤近年來也成了小農生活體驗者，下班後只要沒有公務在身，就鑽進他的小農天地中除蟲、拔草。他說，吃自己種的菜除了比較安心外，過程中勞動流汗，感覺是踏實的、心情是愉悅的。
今年分別在復興路二段維新客家文物館旁、僑育北街底的經國路旁、復興路四段農會供銷部前設置A.B.C3區示範農場，共規畫311個耕作單位，每單位約2坪大，凡中籤民眾除可享有免費耕作權2年外，每半年市公所還會將回收的廚餘製作成堆肥送給民眾施肥。
(中時)
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