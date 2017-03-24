迎兒童節 信義幼兒園等多園所小朋友秀創意
台北市政府教育局為迎接兒童節的到來，營造節慶歡樂氣氛，透過多元創意的展演活動，帶給本市幼兒快樂與幸福，規畫「台北市2017藝童趣兒童月系列活動」，希望讓幼兒度過一個繽紛精彩的快樂的兒童月，24日(星期五)上午10時假本市光復國小揭開序幕，活動內容包含：北市幼兒熊讚、親子看戲趣、親子繪本創作及世界閱讀日活動等。
本系列活動之第一炮為「北市幼兒熊讚」，係由本市光復國小附幼、信義幼兒園、北投幼兒園、大安幼兒園、萬華幼兒園、私立市府大樓附設員工子女幼兒園及私立辛亥非營利幼兒園等7校(園)等共同規畫辦理，內容包含: 幼兒活力律動接力、與熊讚共舞、好寶寶宣言、護苗行動及兒童劇欣賞等精彩活動，除讓幼兒歡慶兒童節之外，並藉此行銷2017世界大學運動會、推廣本市小田園政策及宣告本市兒童月系列活動即將開跑。
(中時)
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