2017農村微型工藝產業培力補助計畫開跑
由行政院農業委員會水土保持局與國立臺灣工藝研究發展中心共同主辦之2017社區及區域特色工藝扶植「農村微型工藝產業培力補助計畫」，至4月6日截止報名，歡迎全國各社區相關協會團體踴躍報名，一起發掘在地工藝特色，打造台灣最具特色的工藝社區。
國立臺灣工藝研究發展中心自2005年開始推動「多角化社區工藝扶植計畫」，透過既有元素轉化將產品變成文創商品，創造商業價值，扶植並創造永續之在地工藝產業；農委會水保局也致力於文化之保存與活用推廣，自2014年起即與工藝中心共同合作，透過公部門跨域結合，助農民一臂之力，協助社區凝聚共識、發展特色工藝。
該計畫近年來屢獲國內外大獎肯定，包括輔導高雄市寶來人文協會檨仔腳文化共享空間獲得2016年行政院國家永續發展獎殊榮，以及臺中水源地文教基金會藍染品牌「太平藍」與工藝中心進軍「2017新加坡國際家具展」（IFFS/AFS），榮獲大會IFFS評審團頒予今年度Best Decor Award-Handicraft and Handcrafted category 大獎。
社區及區域特色工藝扶植「農村微型工藝產業培力補助計畫」今年也將持續以特色工藝營造深耕社區，區分為農村培力與社區產業兩大類型提供選擇，歡迎全國各社區相關協會團體踴躍報名參加甄選。活動詳情上該中心網站最新公告或電話（049）2334141分機363查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。