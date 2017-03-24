2017農村微型工藝產業培力補助計畫開跑

由行政院農業委員會水土保持局與國立臺灣工藝研究發展中心共同主辦之2017社區及區域特色工藝扶植「農村微型工藝產業培力補助計畫」，至4月6日截止報名，歡迎全國各社區相關協會團體踴躍報名，一起發掘在地工藝特色，打造台灣最具特色的工藝社區。

國立臺灣工藝研究發展中心自2005年開始推動「多角化社區工藝扶植計畫」，透過既有元素轉化將產品變成文創商品，創造商業價值，扶植並創造永續之在地工藝產業；農委會水保局也致力於文化之保存與活用推廣，自2014年起即與工藝中心共同合作，透過公部門跨域結合，助農民一臂之力，協助社區凝聚共識、發展特色工藝。

該計畫近年來屢獲國內外大獎肯定，包括輔導高雄市寶來人文協會檨仔腳文化共享空間獲得2016年行政院國家永續發展獎殊榮，以及臺中水源地文教基金會藍染品牌「太平藍」與工藝中心進軍「2017新加坡國際家具展」（IFFS/AFS），榮獲大會IFFS評審團頒予今年度Best Decor Award-Handicraft and Handcrafted category 大獎。

社區及區域特色工藝扶植「農村微型工藝產業培力補助計畫」今年也將持續以特色工藝營造深耕社區，區分為農村培力與社區產業兩大類型提供選擇，歡迎全國各社區相關協會團體踴躍報名參加甄選。活動詳情上該中心網站最新公告或電話（049）2334141分機363查詢。

(中時)