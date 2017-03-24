因應高齡化 南市人力中心培訓智慧高齡服務人才

南市人力中心培訓智慧高齡服務人才，激發各區服務好點子滿滿大平台。（黃文博翻攝）

因應高齡人口成長，南市公務人力發展中心特別辦理智慧高齡服務人才培育系列課程，強化本市各區公所主任秘書、課長智慧高齡服務職能，以襄助區長規劃提昇因地制宜之高齡友善區政業務。

在老師帶領下，學員經由腦力激盪發想能讓長輩開心的服務方案，內容涵蓋作伙來呷飯、友善的公共空間、長青專屬服務、溫馨的陪伴、人性的科技輔助等五大類，在教室的臺南地圖上，貼滿了各區未來高齡服務方案共2百多項。

南市老人人口比率高居六都第二，至106年2月已達26萬2,176人，占本市總人口比率13.9％，為強化本市37區公所主管之智慧高齡服務相關職能，規劃因地制宜之高齡友善區政業務，今年特別辦理智慧高齡服務人才培育系列課程，課程內容包括基礎概論、進階課程及整合應用三階段，從高齡服務空間規劃與設計、資源盤點及問題分析技巧、智慧科技應用現況、高齡感動服務秘訣到方案設計實務，總計21小時。

最後一天課程，由長榮大學社會力研究發展中心主任黃肇新與督導潘美純運用工作坊方式帶領學員進行腦力激盪，從發散思考到收斂規劃智慧高齡服務方案。

人力中心主任鄭潔虹表示， 賴市長在市政會議中曾提示市府團隊，「高齡社會」如同「少子化」，都是台灣未來必須嚴肅面對的國安問題。除了用心規劃的照護體系外，各局處也應回過頭檢視主政的業務，包括公共工程、基礎設施、服務規劃、活動設計、終身學習等，都應將銀髮族的需求納入考慮。

(中時)