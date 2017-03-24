男缺錢買毒偷傢具變賣 奶奶大義滅親報警抓人

住湖內陳姓男子吸毒、偷家裡東西變賣，奶奶大義滅親報警抓他。(郭韋綺翻攝)

高市湖內區34歲陳姓男子缺錢買毒，把歪腦筋動到家裡的電視、傢俱，趁家人不注意偷搬變賣，警員張國凱及李俊毅到場後發現陳男將傢俱放在貨車上準備銷贓，而報案是他的奶奶，不理陳男苦苦哀求給他自新機會，堅持要給孫子教訓。警訊後，全案依涉嫌刑法竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

湖內警分局湖內派出所昨(23)天接獲民眾報案指稱，有人竊取傢俱意圖變賣，員警到場發現，竊賊陳姓男子是孫子，報案人是奶奶，前往陳男房間還查獲安非他命吸食器，現場眼尖的員警還發現，陳男就是上個月被查獲持有毒品犯嫌的友人，因當時陳男未持有違禁物品逃過一劫，當時有告誡不要吸毒，未料這次逮個正著。

陳男有多項竊盜、搶奪前科，他雖然坦承吸食器為自己所有，在派出所一直苦苦哀求奶奶救他，叫警察放了他。

警方曉以大義，表示若一再姑息只會害人害己，且陳嫌持有毒品吸食器，犯罪事實明確，不可縱放；陳奶奶決定不再姑息，提起竊盜告訴，希望給孫子一個教訓，入監服刑好好反省自己過錯。

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(中時)