中職打者數據嚇人 神盾：很有意思的挑戰

富邦悍將洋投神盾，今年留起鬍子。（葉姵妤攝）

曾在2015年來台效力於Lamigo桃猿的洋將神盾，今年回鍋中職加盟富邦悍將，預計在25日掛帥迎戰老東家，相隔1年又回到寶島，神盾也有耳聞中職去年「投低打高」的現象，他笑說：「今年會是很有意思的挑戰。」

神盾本季回鍋中職後，在熱身賽的唯一1場先發就是對上桃猿，主投4局飆7K，失掉1分，他提到，自己該役的表現還可以接受，而能再次面對熟悉的隊友們，感覺很興奮。

去年中職打者大爆發，各項數據都很驚人，神盾也從富邦隊友口中得知這現象，他笑說，這會是很好的挑戰，而自己本季的目標就是「讓那些數字在自己手中下降」，至於中職打者到底進步多少？神盾認為，目前大家都還在熱身賽階段，可能要正式球季開始後才能回答這問題。

從桃猿到目前的富邦，被問及兩隊打線哪個比較強，神盾笑說現在無法比較，桃猿是熟悉的老朋友，而富邦比較多人講英文，比較融入這裡的環境，「兩隊都很強，但現在比較喜歡富邦。」

過去大家熟悉的神盾長相帥氣，這次他加盟富邦則是留起鬍子，造型有些不同，對此他透露，自己也不喜歡留鬍子，但此舉是為了惹毛老婆，希望她儘快來台，神盾笑說：「老婆不喜歡我留鬍子，所以要留到她來幫我刮。」

(中時電子報)