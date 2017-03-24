中職打者數據嚇人 神盾：很有意思的挑戰
曾在2015年來台效力於Lamigo桃猿的洋將神盾，今年回鍋中職加盟富邦悍將，預計在25日掛帥迎戰老東家，相隔1年又回到寶島，神盾也有耳聞中職去年「投低打高」的現象，他笑說：「今年會是很有意思的挑戰。」
神盾本季回鍋中職後，在熱身賽的唯一1場先發就是對上桃猿，主投4局飆7K，失掉1分，他提到，自己該役的表現還可以接受，而能再次面對熟悉的隊友們，感覺很興奮。
去年中職打者大爆發，各項數據都很驚人，神盾也從富邦隊友口中得知這現象，他笑說，這會是很好的挑戰，而自己本季的目標就是「讓那些數字在自己手中下降」，至於中職打者到底進步多少？神盾認為，目前大家都還在熱身賽階段，可能要正式球季開始後才能回答這問題。
從桃猿到目前的富邦，被問及兩隊打線哪個比較強，神盾笑說現在無法比較，桃猿是熟悉的老朋友，而富邦比較多人講英文，比較融入這裡的環境，「兩隊都很強，但現在比較喜歡富邦。」
過去大家熟悉的神盾長相帥氣，這次他加盟富邦則是留起鬍子，造型有些不同，對此他透露，自己也不喜歡留鬍子，但此舉是為了惹毛老婆，希望她儘快來台，神盾笑說：「老婆不喜歡我留鬍子，所以要留到她來幫我刮。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。