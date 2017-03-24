國10小客車自撞護欄起火 駕駛倉皇逃出

自小客車失控撞護欄後起火燒車。(記者林雅惠翻攝)

國道10號仁武交流道往西約5公里處，於24日清晨傳出火燒車事件，28歲沈姓男駕駛行駛一部白色自小客車失控撞護欄，車頭當場起火燃燒，男子趕緊逃出駕駛座報警由消防人員撲滅。

24日清晨高雄市消防局接獲火燒車報案電話立即派遣仁武消防隊共3車10人前搶救，消防人員到場時車頭已完全燃燒且濃煙密布，立即佈署水線2條進行搶救，阻止火勢繼續延燒，經過數分鐘火勢及時順利撲滅，所幸車上無其他人員受困，駕駛表示僅有頭暈情況，經救護人員送醫觀察治療。

沈姓駕駛難掩驚嚇表示，突然失速撞車，還好及早逃出趕緊求救，感謝消防人員及時持滅火器快速撲滅火勢，未造成車體嚴重燒毀。

(中時)