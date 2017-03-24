草叢驚見孩童焦屍？鑑識採證：塑膠假人啦
「桃園水岸三街有嬰兒被焚屍，快來！」桃園警消今清晨接獲民眾報案，趕抵現場果真發現一具燒的焦黃的「女屍」，拉起封鎖線向上通報，沒想到鑑識到場近距離細看，竟是展示用的塑膠假人，虛驚一場，結束一場「烏龍命案」。
警方表示，民眾早上7點到桃園區經國重劃區附近晨運，行經路口時，撇見綠油油的草叢內有黑黑的異物，仔細一瞧驚見是一具焦屍，嚇得趕緊打110報案：「草叢裡有棄屍，很像小孩被殺後焚屍！」
桃園警分局同安派出所員警獲報趕抵現場，果真看到一具焦黑帶有黃汙的「女屍」，一動也不動倒臥草地，以為發生焚燒棄屍命案，連忙依程序拉起封鎖線，通報偵查隊和鑑識人員到場調查採證。
沒想到鑑識人員趕抵「案發現場」，走進封鎖線定睛一看，「屍體」根本只是塑膠假人，大夥才鬆一口氣，虛驚一場，忍不住抱怨：「拜託垃圾別亂丟！」
警方表示，假人四周雜草並未有焚燒痕跡，初判應是在他處燒過後棄置在重劃區內，呼籲民眾勿隨地亂丟垃圾，否則可能因違反廢清法，開罰1200元。
(中時)
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