投射魚雷和深水炸彈 P-3C反潛機完成驗證

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空軍司令部今天表示，P-3C反潛機投射MK-46魚雷及MK-54深水炸彈投擲等武器系統驗證，已在去年順利完成測試。

台灣向美國採購12架P-3C反潛機，自2013年9月起陸續交機，P-3C反潛機104年9月首次參與漢光演習，並配合海軍S-70反潛直升機，執行海上反潛任務。

由於外界一直有P-3C無法掛彈的質疑聲浪，去年初國軍在春節巡弋期間，P-3C反潛機第一次公開在媒體前示範後勤和武器裝掛作業，由掛載人員示範裝掛魚雷迅彈。

不過當時只有展示掛彈，空軍司令部今天則表示，屏東基地已在105年間，配合操演任務執行P-3C反潛機投射MK-46魚雷及MK-54深水炸彈投擲等武器系統驗證，已順利完成測試驗證，符合戰備需求。

此外，監委認為空軍EC225救護機自編訂採購文件、審標、履約管理、驗收等階段，均不夠嚴謹與周延，使原建案目標未完全達成，影響提升國軍整體搜救能量的預期效益，監察院昨天通過糾正國防部國防採購室和空軍司令部。

空軍司令部表示，尊重與虛心接受監察院的糾正與指導，相關糾正與指導的項目，將列為後續各項建案及驗收程序精進參考；嘉義基地所屬EC225型機，執行各項演訓及搜救均能符合任務需求，可有效完成日、夜間及遠程搜救任務。1060324

(中央社)