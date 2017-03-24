安倍涉國土賤賣疑雲 關鍵Q&A看這裡

日本首相安倍晉三因疑與1間國家主義學校有關係而遭受批評，該機構負責人指稱，安倍的妻子曾於2015年捐款100萬日圓，但這起事件的來龍去脈究竟為何，路透社做出以下整理。

●森友學園為何如此受到矚目？

森友學園營運的1間幼稚園，教授的課程令人聯想起二戰前的日本，包括對日皇忠誠以及為國家犧牲等。學園理事長籠池泰典也是日本民族主義遊說團體「日本會議」的大阪分會負責人，該團體與安倍有密切關係。

森友學園上月因在網路上散播可能構成對韓國及中國人的惡意言論，被要求道歉，安倍當時也在國會就是否與該校有關聯遭到質詢，包括他是否知道自己的名字被用於為1所新設小學募款。

●購地疑雲的中心爭議為何？

森友學園以估價的14%價格購入國有土地設立學校，引發質疑。官員表示，那是考量到整理土地花費後決定的價格。

安倍先前表示，他與妻子皆未介入這項土地交易，也未協助該校取得認可，並表示若有證據證實所言不實，願意請辭下台。

●安倍妻子如何捲入此事？

森友學園預計開設的這所新小學，原定由安倍的妻子安倍昭惠擔任榮譽校長，她也曾數度造訪。但在爭議爆發後，她便斷絕與這所學校的關係。

籠池泰典昨天告訴日本國會，安倍昭惠於2015年曾交給他1個裝有100萬日圓的信封，並跟他說：「請收下，這是安倍晉三給的。」籠池這番言論若被發現是謊言，他可能被追究偽證責任。

安倍昭惠在社群媒體上否認此事，她的丈夫今天也在國會再次否認。

●這項爭議對安倍造成什麼影響？

這次爭議是安倍2012年重掌首相職位以來面臨的最大危機，導致支持率下挫，雖維持在50%以上，但仍可能危及他成為在位最長久首相的目標。

安倍政府的防衛大臣稻田朋美也曾在數年前為森友學園出庭，而與該校扯上關係，但目前看起來，安倍很可能安然度過這次危機。

●這項爭議對市場造成什麼影響？

在昨天籠池泰典赴國會作證前，投資人擔心這起爭議可能重創股市，日經指數跌落1個半月來低點，但投資人的關注焦點今天轉移至日圓走軟，日經指數又上揚。（譯者：中央社廖禹揚）1060324

(中央社)