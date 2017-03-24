OMC國際裁判陳美惠獲萬能科大傑出校友

萬能科技大學今天舉辦45周年校慶活動，長期投入公益慈善的陳美惠，既是OMC（世界美容美髮協會）的國際裁判，也獲得傑出校友及萬能之星。她今天舉行新書發表會，雙喜臨門。

長期投入公益慈善的陳美惠今天獲校方頒傑出校友及萬能之星榮譽，並舉行新書發表會，她強調會持續奉獻社會。

陳美惠重回大學充實化妝美容知識，從大學念到研究所畢業，她相當認真，6年來總共考取美容、時尚、文創等18張證照，國際美容技藝賽事獲16面獎項。

陳美惠目前是OMC（世界美容美髮協會）國際裁判，更獲萬能科大聘為兼任講師。她說，為傳承寶貴經驗給學弟妹，更常常自掏腰包買材料的事，從來不會讓學生知道，常會說是友人或是廠商贊助。

她一路走來相當感恩提攜照顧的貴人，以前，有家長迷信「國立」就是好的，但她認為，私校技職教育是不錯的選擇，更可以幫助孩子學得一技之長，在社會上更有競爭力。1060324

(中央社)