全國校際盃年輕侍酒師精英賽 高苑科大奪5獎

高苑科大侍酒師精英賽，表現亮眼。(郭韋綺攝)

高苑科大侍酒師精英賽，表現亮眼。(郭韋綺攝)

高苑科大侍酒師精英賽，表現亮眼。(郭韋綺攝)

高苑科大侍酒師精英賽，表現亮眼。(郭韋綺攝)

高苑科技大學觀光事業管理系參加第5屆全國校際盃年輕侍酒師精英賽，與來自日本、馬來西亞、澳門、泰國、香港及中國120選手較勁後，決賽成績出爐，參賽學生勇奪金指獎、銀指獎及全國第5名等5項大獎。

帶隊老師邱翠華指出，這次比賽不僅是全國性極重要的葡萄酒餐飲服勤競賽，每年舉辦全國唯一的校際盃年輕侍酒師比賽，都會邀請技職院校觀光餐飲系學生投入領域，宛如校園年輕侍酒師界的奧斯卡獎盛大，也因此培育許多優秀人才投入台灣觀光餐飲業。

邱翠華說，參賽選手必須身著筆挺的侍酒師服裝，初賽通過葡萄酒知識考試，才能參加總決賽，接著在限時內，完成紅葡萄酒與氣泡酒的侍酒服務，包含葡萄酒開瓶、挑酒杯、醒酒、過瓶、餐飲禮儀，考驗臨場反應，甚至有的須以外語應答，充分展現侍酒師的專業訓練。

這次奪下全國第5名的二年級學生林群詔，去年只獲得銀指獎，今年表現大躍進晉級全國前5名，明年再接再厲拚到冠軍獎座。

就讀一年級侯岳銘獲得金指獎，他說，對侍酒師領域很有興趣，為了比賽練得很勤快，如願以償獲獎，超開心。

(中時)