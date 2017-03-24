紅衣婦雨中撐紅傘迷途 警驚以為「紅衣小女孩」
台灣的「紅衣小女孩」都市傳說，被拍成電影。而桃園市平鎮地區23日深夜出現一襲紅衣紅褲、撐著紅傘的女性，獨自走在福龍路旁的漆黑產業道路上，員警巡邏路過時遠看時，還以為出現「紅衣小女孩」，走近一看才知是一名90歲的彭姓失智婦人，趕緊透過人臉辨識系統送她返家。
平鎮警分局建安所長張振福表示，彭婦家住平鎮區金龍路上，23日吃過晚飯後，獨自一人撐著雨傘到屋外散步，不料越走越遠，在雨中徒步走了2小時，還忘記如何返家。
建安所員警警巡網路過見到全身著紅衣紅褲的女性，當下心頭驚了一下，停車上前查看才清楚眼前的這名老婦，疑因失智症發作迷途，趕緊將老婦帶回派出所照顧。由於婦人無法清楚表達姓名、住處，身上也沒有帶身分證，警方最後透過人臉辨識系統確定老婦住處，立即開車將老婦護送回家。家人才驚覺，原來老婦沒在鄰居家聊天，感謝警方熱心相助。
(中時)
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