侯怡君心虛刪文？陳沂為利菁開炮全文曝光
侯怡君昨日出席新戲記者會，因為對利菁人身攻擊挨轟，甚至還傳出要抵制她新戲聲浪。為了平息風波，侯怡君事後在臉書發文道歉，稱自己忘記修飾用詞，內心對變性人絕無輕視之意，引來網路紅人陳沂直接在下方留言批評「矯情至極！」雙方一度在臉書槓上，最後這些留言全被侯怡君刪光。
到底侯怡君為何刪掉陳沂留言，《中時電子報》為廣大讀者還原事發經過。起先是陳沂在侯怡君道歉文下方，留下4字犀利點評「矯情至極」，引來侯怡君不滿連4問：「妳懂什麼？妳知道過程發生了什麼事嗎？妳知道事情真相與來龍去脈嗎？過去的事情，妳在現場嗎？沒有，請您謹慎發言。」
陳沂隨後回擊：「我懂妳說利菁『人妖就是人妖』，和那抹輕蔑的笑。我懂妳說完這句惡意又充滿歧視性的話後，還要利菁關注多元議題。妳知道嗎？那些孩子會在水深火熱之中，就是因為有妳這種惡劣的攻擊。」
不過網友就發現這些你來我往的留言在隔天全都不見了，對此，侯怡君也直言：「這我家，為什麼我沒有權利決定。」陳沂亦在自己臉書回應：「可能是我不夠『謹慎發言』吧？」
(中時電子報)
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