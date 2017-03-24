老婆小孩呼喚 台灣女婿朱恩樂重返中華男足

朱恩樂（右）在分組對抗中轉身起腳射門。（李弘斌攝）

中華男足對土庫曼徵召旅外好手朱恩樂（左起）、吳俊青、陳浩瑋、陳柏良、溫智豪、殷亞吉。（李弘斌攝）

6名旅外好手入列，中華男足26日可望以近期最完整陣容，於亞洲盃資格賽首戰土庫曼。其中效力於中甲梅州五華的「台灣女婿」朱恩樂，恰好在暌違中華隊1年後歸隊，可望替鋒線增添戰力。

「上次踢中華隊是去年3月對越南，剛好1年了，」朱恩樂說：「回來的原因很簡單，因為我喜歡台灣，小朋友問我，中華隊比賽怎麼沒有看到我，太太也想看我代表台灣出賽，還有很多在台灣的朋友們。」

中華隊這次總共徵召6名旅外好手，其中吳俊青在今年加入泰職臨湖聯隊，與「中甲三劍客」陳柏良、陳浩瑋、溫智豪均為老班底。西班牙混血後衛殷亞吉與原籍土耳其的朱恩樂歸隊，算是替中華隊的陣容加分。

朱恩樂（中）與中華隊一起訓練，別來無恙。（李弘斌攝）

西班牙混血後衛殷亞吉（中）也重返中華男足陣中。（李弘斌攝）

殷亞吉在周三客場與越南的國際友誼賽踢了70多分鐘，他的歸隊讓中華隊後防吞下定心丸，朱恩樂則讓中華隊的攻擊更有看頭。特別是旅外邊路好手陳昭安因傷缺陣，過去在台灣都踢中鋒的朱恩樂，於中甲嘗試過不同位置，剛好能頂上。

「我在大陸除了踢前鋒，右翼、左翼或者前腰（攻擊中場）都踢過，位置不是問題，」朱恩樂說：「我的狀況不錯，中華隊需要我進球，我想應該可以！」

(中時電子報)