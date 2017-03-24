警及時攔截 女辛苦錢免於遭詐

58歲蔡姓女子23日下午到桃園市大園警分局三菓所報案，稱朋友Line帳號被詐騙集團盜用，被騙後匯了3萬元出去，警員鄭博全獲報後立即撥打165反詐騙專線，並通報銀行協助將詐騙集團的帳戶圈存以暫停款項提領，成功攔截蔡女的辛苦錢。

(中時)