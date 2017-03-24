台中開講 陶晶瑩鼓勵八年級生擁抱害怕面對未來
「我們家就像上演《海賊王》！」主持人陶晶瑩今天（24日）到台中為年輕人開講，暢談她的星路奮鬥史，也分享和先生李李仁的相處之道，她站船頭指揮向左往右，但先生如提出足以說服她的意見，兩人在人生大海中航行，有共同的目標，不會迷失方向，也鼓勵八年級生不要怕挫折，「越是害怕，越要擁抱他！」
勞動力發展署中彰投分署「青年職涯發展中心」與台中市職涯發展中心合作，陶晶瑩今天在市府惠中樓辦「越是害怕，越要擁抱他！」職涯講座。
陶晶瑩面對甫踏入職場或即將邁出校園的八年級生表示，自己是經由校園歌唱選拔出道，在大一的時候就簽唱片合約，但是一直等到大四才發片，回憶起那些等待的日子，像極了一個人走在陰暗長廊，只聽得到自己的腳步聲與寂寞嘆息。
「這條走向錄音室的路程，別人可能走了短短半年，但自己卻走了36個月！」她說，等待期間，心情像是坐上雲霄飛車，面對職場困境，不要退卻或是逃避，不如展現自信，選擇正面擁抱挑戰並面對，用正向思考迎戰人生中的每一道難關。
勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉指出，比起傳統的職涯課程，藝人的正面效應往往能得到青年們更多的關注，擺脫一般民眾對傳統職涯輔導的刻板印象，強化青年職涯規畫效益。
(中時)
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