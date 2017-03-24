促銷高麗菜遭爆非梨山 藍營：別失焦

最近高麗菜產量過剩價格下跌，台中市議會國民黨團日前發起搶救梨山高麗菜活動，卻遭外界質疑不是來自梨山，國民黨團今天說，很遺憾失焦了，不希望此事成無聊口水戰。

台中市議會國民黨團22日舉辦搶救梨山高麗菜活動，副議長張清照一口氣採購300箱，希望拋磚引玉，並呼籲大家支持在地農民。但今天卻遭外界質疑當天採購的高麗菜並非梨山生產。

對此，國民黨團指出，台中市蔬果供需失衡是事實，高麗菜價格崩跌也是事實，足見台中市政府及果菜市場管控能力不足，種種現況，皆印證了市府相關單位的疏失。

國民黨團認為，很遺憾失焦了，黨團議員們拋磚引玉的善舉，不會隨有心人士的言論起舞，更不希望讓此事變成無聊的口水戰，而模糊了「供給失衡，農民受害」的議題。

台中市議會民進黨團則認為，政府與民間都不遺餘力的積極協助滯銷的問題，可是很遺憾的，在全民同心協力付出愛心搶救菜農狀況下，國民黨團竟錯把馮京當馬涼，不但搞錯產地也搞錯產期，令菜農們無不怨聲四起，抱怨連連，黨團深表遺憾。1060324

(中央社)