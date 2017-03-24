駁提不出精算報告 銓敘部：有及時提出

銓敘部今天表示，今年1月委託精算公司重新精算，初步精算報告及時在考試院全院審查會審查年金改革法案時提出，供考試委員參考。目前正根據審查通過方案重新精算中。

媒體報導，考試院全院審查會昨晚表決通過「公務人員退休撫卹法」年金改革草案，不過，多名考委批評，草案都審完了，銓敘部至今卻連最基本的「退撫財務精算報告」都提不出來，趕在昨天下午才匆促交出一份「公務人員退休制度調整成本分析精算」。

銓敘部晚間發布新聞稿指出，媒體報導絕非事實。銓敘部表示，銓敘部為公務人員退撫制度主管機關，充分掌握公務人員退撫制度相關基礎資料與大數據分析，同時也委託專業精算公司就各項改革項目進行財務評估，在方案研議及法案審查期間，相關數據及精算報告均有提供考試院考試委員作為政策決定的參考。

銓敘部進一步表示，公務人員退撫制度從84年7月1日改成儲金制後，為了保障全體公務人員退撫權益，對於退撫基金的財務安全一直作嚴密監控，也由基金管理會按照法定精算時程，每3年進行精算一次，至今已完成第6次精算報告。

銓敘部說，為了讓公務人員退休制度改革規劃更具合理性及兼顧財務永續性，自105年初即委託專業精算公司就各項可能改革項目進行財務評估，相關內容前也在105年10月下旬向考試院各委員提出報告。

銓敘部指出，因國家年金改革委員會在今年1月19日公布國家年金制度改革方案，與銓敘部原已委託精算的條件有些微不同，例如退休所得替代率上限均採逐年調整與優惠存款利率調降方式等，均須再重新進行精算。

銓敘部表示，已在今年1月接續再委託精算公司進行精算，初步精算報告也及時在考試院全院審查會審查年金改革法案時提出，供各委員參考。目前正根據考試院全院審查會審查通過的方案，調整相關變項條件再重行進行精算中。

銓敘部說，一直以來都以最嚴謹的態度從事公務人員退休制度改革方案推動工作，同時也有效應用各種統計方法，進行相關退撫資訊數據分析，對於這次提出的公務人員退休制度改革法案也委託進行3次精算，以提出最佳改革方案，使相關規劃方案得維持公務人員退撫權益的適足性，同時兼顧政府與退撫基金財政永續性。因此，媒體報導該部拿不出精算報告絕非事實。1060324

(中央社)