英警公布恐攻歹徒出生姓名 再捕2涉案人
英國警方今天表示，已在倫敦國會外恐攻案的調查中再執行2起「重要」逮捕行動，並透露這名生於英國的犯案歹徒資訊。
反恐警官羅利（Mark Rowley）表示，目前共有9人因22日發生在西敏橋的攻擊事件遭到拘留，這起攻擊案造成至少50人受傷，其中31人送醫接受治療。
美聯社報導，羅利今天也確認此案最新1名犧牲者身份，來自史垂森（Streatham）的75歲羅茲（Leslie Rhodes），昨天在醫院裡過世。
根據法新社，警方已搜查16個地點，目前還在對另5個地點進行突襲行動 ，主要針對倫敦及中部城市伯明罕（Birmingham），也就是攻擊嫌犯據報的住所，以及該嫌攻擊用車租賃處鄰近一帶。
警方透露，犯下這起攻擊案的歹徒出生姓名為艾德瑞安‧羅素‧艾喬（Adrian Russell Ajao）。警方昨天公開這名52歲歹徒的姓名為馬樹德（Khalid Masood），他使用「數個化名」，有暴力前科，但無恐怖主義相關罪名。
伊斯蘭國組織（IS）宣稱這名釀成英國12年來死傷最慘重攻擊的歹徒，是他們的「戰士」之一，他們的目標鎖定美國為首打擊聖戰士聯軍的參與國家，馬樹德這次攻擊就是響應這項要求。
路透社報導，羅利今天表示，馬樹德是名出生在英國的穆斯林，警方正試圖查明是否有他人指揮他犯案。（譯者：中央社廖禹揚）1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。