英警公布恐攻歹徒出生姓名 再捕2涉案人

我要評比

英國警方今天表示，已在倫敦國會外恐攻案的調查中再執行2起「重要」逮捕行動，並透露這名生於英國的犯案歹徒資訊。

反恐警官羅利（Mark Rowley）表示，目前共有9人因22日發生在西敏橋的攻擊事件遭到拘留，這起攻擊案造成至少50人受傷，其中31人送醫接受治療。

美聯社報導，羅利今天也確認此案最新1名犧牲者身份，來自史垂森（Streatham）的75歲羅茲（Leslie Rhodes），昨天在醫院裡過世。

根據法新社，警方已搜查16個地點，目前還在對另5個地點進行突襲行動 ，主要針對倫敦及中部城市伯明罕（Birmingham），也就是攻擊嫌犯據報的住所，以及該嫌攻擊用車租賃處鄰近一帶。

警方透露，犯下這起攻擊案的歹徒出生姓名為艾德瑞安‧羅素‧艾喬（Adrian Russell Ajao）。警方昨天公開這名52歲歹徒的姓名為馬樹德（Khalid Masood），他使用「數個化名」，有暴力前科，但無恐怖主義相關罪名。

伊斯蘭國組織（IS）宣稱這名釀成英國12年來死傷最慘重攻擊的歹徒，是他們的「戰士」之一，他們的目標鎖定美國為首打擊聖戰士聯軍的參與國家，馬樹德這次攻擊就是響應這項要求。

路透社報導，羅利今天表示，馬樹德是名出生在英國的穆斯林，警方正試圖查明是否有他人指揮他犯案。（譯者：中央社廖禹揚）1060324

(中央社)